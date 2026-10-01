Grea viață o are Gheorghe Hagi, de câte ori ajunge pe banca naționalei! Acum, la 25 de ani după prima sa experiență ca selecționer, a „reușit“ să aibă cifre și mai slabe, comparativ cu precedentul mandat.

Hagi „tremură“: cel mai mare fotbalist român riscă o situație nemaiîntâlnită în calitate de selecționer

În 2001, Hagi a avut o victorie, două egaluri și o înfrângere după patru meciuri. Acum, a înregistrat o victorie, un egal și două înfrângeri. Și, din păcate, ambele eșecuri de acum au venit în partidele din Nations League: 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia.

Rezultatele din septembrie, pe lângă faptul că au creat o situație alarmantă pentru naționala – am căzut pe locul 54 în clasamentul FIFA și ne-am „betonat“ locul în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028 – l-au pus și pe Hagi într-o postură nedorită.

Hagi riscă să fie primul selecționer cu trei înfrângeri în primele trei meciuri oficiale!

Startul ratat, în campania Nations League 2026-2027, l-a plasat pe Gheorghe Hagi (61 de ani) lângă Edward Iordănescu (48 de ani). În acest secol, dintre cei 11 selecționeri pe care i-a avut România – unii cu mai multe mandate – doar ei au „reușit“ să piardă primele două meciuri oficiale pe banca naționalei.

După înfrângerile sale succesive, cu Muntenegru (0-2) și cu Bosnia (0-1), Edi a redresat însă corabia. A învins Finlanda, la București, scor 1-0. Mai mult decât atât, rămânând în funcție, Iordănescu și-a luat revanșa pentru dezastrul din Nations League – ultimul loc în grupă! – și a calificat România pentru Euro 2024 de pe primul loc în grupa preliminară, fără înfrângere.

În cazul lui Hagi acum, situația pare a fi mai complicată. Pentru că, dacă Iordănescu fost avantajat de program, după eșecurile sale cu Muntenegru și cu Bosnia, și a dat de Finlanda pe Stadionul din Giulești, Hagi n-are acest noroc. Din contră! Pentru el, urmează o deplasare extrem de grea, la Varșovia, unde vineri (ora 21:45) vom da de Polonia lui Robert Lewandowski. Iar gazdele abia așteaptă partida cu România, ca să-și revină după 0-0 cu Bosnia pe teren propriu și 1-3 cu Suedia, în deplasare.

În cazul nedorit, în care România ar pierde și partida cu Polonia, Hagi ar ajunge într-o situație tare neplăcută. Concret, ar deveni primul selecționer din istoria modernă a fotbalului românesc cu trei înfrângeri după primele sale trei partide oficiale. În plus, un nou eșec, vineri la Varșovia, ne-ar compromite definitiv campania din Nations League, condamnându-ne la ultimul loc și la retrogradarea în C!

De amintit că, în acest al doilea mandat pe banca României, Hagi a câștigat singurul meci pe Stadionul Steaua, în iunie. Atunci, România a învins Țara Galilor într-un amical, scor 2-1.