„Va fi un norocos!” Detalii despre viitorul selecţioner 

Deși s-au vehiculat mai multe nume până în momentul de față, este greu de spus acum cine îl va urma pe Mirel Rădoi pe banca naționalei.

Daniel Pancu, însă, este sigur de un lucru. Cel care îl va înlocui pe Mirel Rădoi va fi un norocos, deoarece actualul selecționer a reușit deja să pună bazele unei echipe puternice la națională.

„Următorul selecţioner, dacă nu rămâne Rădoi, va fi un norocos. Vorbim peste un an. Rădoi a pus nişte baze, îi lipseşte încă un an în plus de rodare. Jucătorii vor fi, peste un an, la o vârstă propice pentru performanţă”, a spus Daniel Pancu, în direct la Sport Report, la Telekom Sport.

Duminică se vor juca ultimele partide din grupă, Armenia - Germania, Macedonia de Nord - Islanda şi Liechtenstein - România (Vaduz), toate de la ora 19:00.

Pentru a ocupa locul al doilea în grupă şi a se califica la baraj, România, care nu a mai participat la o Cupă Mondială din 1998, are nevoie de o victorie cu Liechtenstein, iar Islanda să nu piardă la Skopje cu Macedonia de Nord.