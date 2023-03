„Nu văd echipa națională fără el!” Mihai Stoica și-a ales preferatul din lotul României 

România a debutat cu o victorie în preliminariile Campionatului European din 2024. Elevii lui Edi Iordănescu (44 ani) au învins-o pe Andorra, 2-0, grație reușitelor lui Dennis Man (24 ani) și Denis Alibec (32 ani), din minutele 34 și 49.

Mihai Stoica nu vede echipa națională fără Dennis Man

Mihai Stoica (57 ani) a fost încântat de evoluția lui Dennis Man în flancul stâng, mai ales că la FCSB evolua pe partea dreapta. De altfel, managerul general al roș-albaștrilor îl consideră pe fotbalistul Parmei esențial pentru echipa națională a României.

„Eu nu văd echipa naţională fără Man. Nu o văd. Îl văd în dreapta, că ştiu că-i convine cel mai bine lui. Să-l vedem şi în stânga, joacă şi la echipa de club. Chiar nu l-am văzut. I-aș da la fel ca Pandi (n.r. Basarab Panduru), nota 7”, declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Afirmația lui MM Stoica a fost completată și de Basarab Panduru, care a a ținut să evidențieze calitatea lui Dennis Man.

„Mie îmi place Man. Spun mereu că are mare calitate”, a spus Basarab Panduru.

Golul împotriva Andorrei a fost al șaselea pentru Dennis Man în 16 prezențe la echipa națională. Extrema a mai înscris cu Malta, 4-0, Islanda, 2-0, Liechtenstein, 2-0, Israel, 2-2, și Bosnia, 4-1.

Nemulțumirile lui Edi Iordănescu, după Andorra - România 0-2

„Ne-am atins obiectivul, am venit pentru trei puncte și le-am luat. Ne dă liniște, un rezultat bun, pozitiv, ne așteaptă un drum lung. Obiectivul au fost cele trei puncte, asta e cel mai bun lucru, mai ales că orice debut de campanie după calificări ratate înseamnă presiune. Au fost lucruri care nu au funcționat, am intrat greu în joc, ne-am găsit greu ritmul, după am marcat și am dus lucrurile în direcția dorită.

Am intrat cu avantaj la pauză, am înscris și golul de 2-0. Am rămas cu om în plus și trebuia să continuăm să avem atitudine ofensivă, am vrut să mai marcăm, am schimbat ofensiv, învățăm din greșeli, felicit echipa pentru efort, atitudine și că am reușit să ne atingem obiectivul. Cred că ne-am relaxat și nu e ok, ne-am văzut cu om în plus, cu 2-0 pe tabelă și ne-am relaxat, când ai om în plus trebuie să joci, să continui să toci adversarul, să aduci mingi la careu. Am întâlnit un adversar foarte incomod, cu joc la limita regulamentului, foarte agresivi, teren mic, care nu ne-a ajutat.

Mă bucur pentru amândoi că au marcat, îmi pare rău că nu au marcat și la celelalte situații avute. Le-am spus asta și în vestiar, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci, am fi putut avea mai mulți jucători care să își pună numele pe tabelă. Sunt sigur că mergem la București și vom avea sprijin din partea suporterilor și să încheiem cu șase puncte. Fanii contează pentru noi mai mult decât probabil ei își imaginează.

Pentru calificare trebuie să învățăm să suferim, să luptăm. Mă bucur că am răspuns bine la intensitatea și agresivitatea adversarului, am pus piciorul, nu ne-am ferit și trebuie să învățăm să și luptăm”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.