„Mi-am asumat decizii cu care nu am fost confortabil!” Edward Iordănescu, înainte de duelul cu Andorra: „Nu mi-am schimbat discursul!” 

Selecționerul naționalei României a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Andorra din deplasare. Edward Iordănescu a prefațat primul duel din preliminariile Campionatului European din 2024. Tehnicianul a comentat și ultimele atacuri din spațiul public legate de jucătorii pe care a ales să nu îi convoace la echipa națională.

Edward Iordănescu: „Să nu cădeți în capcana de a analiza doar adversarul, ci și contextul!”

Totodată, antrenorul a precizat că nu dorește să subestimeze adversarul de sâmbătă seară, subliniind rezultatele pe care naționala gazdă le-a obținut în ultimul timp.

„Primim cu entuziasm acest început de campanie, cu energie bună, încredere, speranță, dar e adevărat că toate aceste lucruri nu sunt suficiente. Trebuie să fim extrem de motivați, concentrați, atenți la fiecare detaliu, să intrăm cu spirit în teren, să înțelegem că vom avea în față un adversar care va pune suflet.

Să nu cădeți în capcana de a analiza doar adversarul, ci și contextul. Venim după 7-8 de secetă, există presiune mare, dorință la fel de mare, trebuie să știm să gestionăm asta în favoarea noastră.

Nu pot comenta despre jucători care nu sunt alături de noi, de cum înainte focusul merge către joc. Ar fi lipsă de respect din partea mea să vorbesc despre jucători care nu sunt aici, e responsabilitatea mea.

Mi se pare că avem „calitatea” și nu a început cu venirea mea la națională, e deja trecut în spate, să creăm multă presiune artificială. Am spus da când am fost ofertat, mi-am asumat tot pachetul.

Dacă cineva va avea continuitate 3-4 luni în exprimări, cu siguranță vom avea ochi să îl vedem. Nu se va mai intra atât de ușor. Doresc omogenitate, stare de spirit, mentalitate, astea nu le putem face dacă schimbăm mult. Dacă ar fi să mai adaug ceva, mi-am asumat anumite decizii cu care nu am fost confortabil, sunt măsuri luate cu care nu sunt nici eu confortabil, dar erau necesare, mi le-am asumat. De când am venit am avut un discurs clar, pe care nu l-am schimbat, cine înțelege, bine, cine nu, e problema lui.

Un lanț al nefericirii pe poziția asta, sunt jucători care ne lipsesc, dar e campania calificării, nu a scuzelor, trebuie să găsesc soluții. Nu e ușor când lucrurile se schimbă de la o zi la alta, când ai atâția jucători cu probleme pe aceeași poziție.

Nu mi s-a părut firesc ca regulamentul să apară în spațiul public, e acolo de un an și ceva de zile, îl respect și eu, nu mi s-a părut normal să apară și nici nu mi s-a părut normal să fie analizat. Am simțit că ne-a fost luată o parte din intimitate, sunt lucruri care ne aparțin. Fiți siguri că am fost extrem de conștient când am luat măsuri și decizii că va veni un val mare de critici și am avut dreptate.

Andorra e o echipă cu inimă mare, care știe să sufere, echipă care se sacrifică, echipă care a produs rezultate care ne-au atras atenția. Mă gândesc la 2-1 pierdut foarte greu în Ungaria, în perioada în care Ungaria făcea ravagii ca să spun așa în grupa ei, mă gândesc și la 1-4 cu Polonia, dar Andorra cu cartonaș roșu în minutul 1 și marcând Poloniei, cu garnitura completă în frunte cu Lewandowski, în inferioritate numerică.

Nu există acest subiect pentru mine, știu că e o propunere venită din partea cuiva, am cădea într-o capcană foarte mare dacă ne-am gândi la lucrul ăsta. Trebuie să fim cu focusul total pe Andorra România.

Mâine seară vreau să văd mentalitate, orgoliu și să nu uităm că suntem români și avem o datorie mare față de suporterii noștri”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.