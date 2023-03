„Echipament tip ou nu a avut nimeni în istoria fotbalului!” Reacția lui Mihai Stoica după ce a văzut noile tricouri de la națională 

Federația Română de Fotbal a prezentat noul echipament al „tricolorilor” înainte de startul campaniei din preliminariile EURO 2024. Oficialii FRF au prezentat noile echipamente, care sunt în trei culori diferite.

Mihai Stoica: „Albuș cu gălbenuș!”

Echipamentele sunt de această dată de aceeași culoare, spre deosebire de cele din campania trecută, când tricoul avea o culoare diferită față de șort. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat noile echipamente.

Oficialul vicecampioanei en-titre a avut remarci ironice la adresa fostului echipament, despre care a spus că era „tip ou” din cauza combinației de galben cu alb.

„Am scăpat! Am fost albuş cu gălbenuş. Bine ca am scapat, aia e o mare realizare! Felicit Federatia. Echipamentul tip ou nu a avut nimeni in istoria fotbalului. Albuș cu gălbenuș. Acum suntem bine, galben complet”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.