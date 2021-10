„Am murit frumos, dar tot morți suntem!” Viorel Moldovan, reacție savuroasă după înfrângerea în fața Germaniei

Viorel Moldovan, fost antrenor secund al naționalei, s-a arătat încântat de jocul naționalei lui Rădoi, însă nu a ezitat să-l critice pe Ivan, jucătorul care trebuia să strângă la Muller, la faza fixă din care nemții au marcat golul victoriei.

„De mult timp nu am văzut naționala atât organizată din punct de vedere defensiv. Mă uitam la televizor și dacă naționala eram în albastru, credeam că joacă Italia. Am văzut un catenaccio italienesc, o națională foarte organizată. Păcat că nu am putut pune mai multe probleme în ofensivă și să speculăm anumite probleme din axul central.

Am murit frumos, dar tot morți suntem. Am lăsat o impresie bună, dar punctele sunt la ei. Oricum, un rezultat pozitiv ar fi fost un bonus.

Mare păcat pentru acea fază fixă. Nu ai voie să iei gol dintr-o fază fixă la acest nivel. Ne-a costat asta. Nu înțeleg pierderea marcajului la o fază fixă. Ivan face un marcaj foarte larg. Acolo trebuie responsabilitate. Dacă nu, te costă.

Toată muncă, toată dăruirea și tot sacrificiul se pierde. Nu am înțeles această iresponsabilitate. A fost un marcaj larg. Anumiți jucători nu înțeleg ce e ăla marcaj. Dacă nu ai mâna pe adversar, înseamnă că ai o problemă. Nu stai să te uiți la minge, trebuie să stai aproape de om, să-l ai pe piept. Trebuie să mori cu el de gât.

Toată munca se anulează din cauza acestei iresponsabilități”, a declarat Viorel Moldovan în cadrul emisiunii la Digi Sport.

În următoarea partidă din preliminariile CM 2022, prima reprezentativă a României va juca împotriva Armeniei, luni, de la ora 21:45, pe Stadionul Steaua din Capitală.

Clasament grupa J

Germania este lider (18 puncte), urmată de Macedonia de Nord (12), Armenia (12), România (10), Islanda (5), Liechtenstein (1).