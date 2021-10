România U21 - Suedia U20 1-0 | Execuția lui Cîmpanu îi aduce prima victorie lui Bratu la naționala mică 

România U21 - Suedia U20 1-0



Final.

Pauză.

Min. 22: Gol România! Cîmpanu deschide scorul cu un șut superb cu interiorul la colțul lung.

Min. 1: A început meciul.

Echipa de start

Selecționata tricolorilor mici se va duela cu reprezentativa U20 a Suediei, de la ora 21:00, în cadrul perioadei de pregătire a Campionatului European din 2023, ce se va juca chiar în țara noastră, în co-organizare cu Georgia.

Florin Bratu este gata să conducă naționala spre o victirie, după ce, în ultimul duel, tricolorii au făcut doar un egal cu Georgia.

Ricardo Farcaș, fundaș central la Siena, în Serie C, este gata să debuteze sub tricolor.

"Mă simt foarte fericit. Cred că orice tânăr fotbalist își dorește să îmbrace tricoul echipei naționale. O participare la Campionatul European ar însemna foarte mult, un vis împlinit. Avem mulți jucători români care joacă în Italia și cred că în Italia este mult mai ușor să te adaptezi, fiind latini, așa ca noi.

A fost foarte greu, îmi amintesc când am plecat. Familia nu prea a vrut să plec, dar cred că am luat decizia cea bună și sunt foarte fericit de parcursul meu.

Prima mea amintire din fotbal este la vârsta de 6-7 ani, la un meci jucat între FC Bihor și Dinamo. Afară era foarte frig și ningea. Tatăl meu era antrenor secund și a fost ceva deosebit.

Momentul când am simțit o bucurie imensă pentru echipa națională a fost acel moment de la EURO U21, când am ajuns în semifinală.

Cred că Florin Bratu este mult mai motivat, pentru că Under 21 este altceva față de Under 18. Cred că voi avea emoții la debut, este normal. Este Under 21 și îmi doresc foarte mult să câștigăm.

M-a impresionat David Miculescu, pentru că, deși ne cunoaștem de mult timp, am copilărit împreună, ne-am revăzut după atâția ani și este o bucurie enormă", a spus Ricardo Farcaș, într-un interviu pentru FRF TV.

Lotul naționalei de tineret

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Ducan (CS Mioveni);

FUNDAȘI: Alexandru Georgescu (Farul Constanța), Alexandru Țîrlea (Deportivo Alaves B/Spania), Bogdan Racovițan (FC Botoșani), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Rareș Ispas (Sepsi OSK), Valentin Țicu (ACS Petrolul 52);

MIJLOCAȘI: Marian Șerban (Chindia Târgoviște), Damian Isac (UTA), Daniel Toma (CS Mioveni), Marius Corbu (Academia Pușkaș/Ungaria), Victor Dican (Universitatea Cluj), Dragoș Albu (U Craiova 1948 SA), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Antonio Sefer (FC Rapid 1923), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Ișfan (FC Argeș), Alexi Pitu (Farul Constanța), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Ricardo Farcaș (Siena/Italia), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova);

ATACANȚI: Ianis Stoica (FCSB), Jovan Marković (Universitatea Craiova)