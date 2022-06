Fostul selecționer al României a mărturisit că nu a vorbit aproape deloc cu Răzvan Burleanu de-a lungul timpului, singura dată când s-au intersectat fiind cu ocazia meciurilor de la EURO care s-au disputat la București.

"Niciodată n-am fost invitat! Chiar atunci după ce s-a terminat și ne-am calificat pentru Franța, era echipa mea, o echipă formată de mine. Primele trei rezultate și-au pus amprenta asupra calificării. Singura discuție pe care am avut-o cu el am avut-o când eram aici, la voi, la acel turneu final, și am fost invitat la un meci.

De ce a refuzat Victor Pițurcă invitația la meciul Ucrainei



Victor Pițurcă a fost invitat pentru a participa la meciul pe care Ucraina l-a jucat la EURO 2020 la București, însă nu a onorat invitația, din cauza faptului că nu i s-a asigurat și loc de parcare.

El m-a sunat, dacă o să vin la meci, i-am spus 'cred că o să vin'. Pe urmă m-a sunat secretara, și am întrebat-o 'domnișoara, în invitație am și parbriz? (n.r. - loc de parcare)', 'A, nu, nu aveți parbriz'. Păi, stați puțin, cum mă invitați fără parbriz? Îmi pare foarte rău dar nu mai pot să vin și am refuzat. Pe urmă am văzut că Gică Hagi și Gică Popescu au fost duși la tribuna a doua", a spus Victor Pițurcă, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Victor Pițurcă (66 ani) a fost selecționerul echipei naționale în 3 rânduri, între 1998 - 1999, 2004 - 2009, dar și în perioada 2011 - 2014. Fostul selcționer al României a contribuit decisiv în calificarea la 3 turnee finale, respectiv Campionatele Europene din 2000, 2008 și 2016.

Victor Pițurcă a dat exemplul Toșca



Tot la "Ora Exactă în Sport", Victor Pițurcă a comentat un subiect dezbătut în ultimul timp: retragerea unor jucători de la națională.

"Ăsta e un exemplu negativ pentru jucătorii tineri! Ce faci? Când pierzi un meci, ne retragem, plecăm? Toșca, cine este Toșca ca să se retragă de la echipa națională. A jucat trei meciuri și se retrage? Poate o fi avut anumite motive. Naționala devine neinteresantă pentru jucători", a declarat Victor Pițurcă, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.