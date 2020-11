Vedetele NORVEGIEI, scoase din minti de decizia autoritatilor! "Jucatorii sunt disperati!" Li s-a interzis sa zboare in Romania, dar pot pleca in 10 tari diferite

Fotbalistii Norvegiei nu inteleg decizia autoritatilor locale care le-a interzis sa zboare in Romania pentru duelul din Nations League.

Partida Romania - Norvegia, programata in aceasta seara, a fost amanata dupa ce autoritatile nordicilor a interzis echipei sa zboare spre Romania.

Fotbalistii au fost extrem de dezamagiti, iar vedetele Martin Odegaard si Joshua King si-au exprimat nemultumirea printr-un comnicat de presa.

Acestia nu inteleg cum de nu au fost lasati sa faca deplasarea cu lotul nationalei in Romania, insa li se permite sa zboare inapoi spre casa, adica la echipele de club.

Stranierii din lotul Norvegiei provin din 10 tari diferite, potrivit Eurosport.no: Anglia, Scotia, Germania, Olanda, Belgia, Danemarca, Spania, Italia, Turcia si Rusia.

"Suntem foarte dezamagiti ca autoritatile ne obliga sa ramanem acasa. Toate celelalte 54 de natiuni UEFA, cu exceptia Norvegiei, joaca meciuri internationale in aceasta saptamana.

Autoritatile norvegiene accepta sa zburam spre casa, dar in acelasi timp ne spun sa nu calatorim cu zboruri charter catre Romania.

Au fost de acord cu protocolul UEFA, dar cand apare o infectie nu-l aplica, asa cum fac restul tarilor. S-au jucat 43 de meciuri in ultimele zile. Niciunul nu a fost anulat, chiar daca au fost cazuri de coronavirus.

In ultimii patru ani am lucrat din greu pentru urca in clasamentul FIFA. Daca nu vom juca impotriva Romaniei si Austriei, planurile noastre vor avea de suferit", au spus Odegaard, King si Johansen, intr-un comunicat de presa.

Irlanda de Nord - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, miercuri, de la 21:45. Selectionerul Mirel Radoi le-a pregatit tricolorilor un meci tare in aceasta seara, pentru a inlocui partida amanata cu Norvegia. Meciul disputat va avea o miza importanta.