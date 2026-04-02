Selecționata lui Mircea Lucescu a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 după ce a pierdut cu 1-0 la Istanbul în fața Turciei, în semifinala barajului pentru accederea la turneul final.

Ulterior, prima reprezentativă a pierdut și cu Slovacia jocul de pregătire de la Bratislava, de pe ”Tehelne pole”, cu 2-0.

Uluit, Mutu a contestat decizia luată de România la meciul cu Slovacia: ”Du-te la echipa ta de club, revino-ți”

Adrian Mutu, fost internațional român, susține că la Bratislava trebuia alcătuit un alt prim ”11” față de cel obișnuit, pentru a da șansă și celorlalți jucători să joace la națională, în ideea că nu partida cu Slovacia nu mai reprezenta o miză.

”Folosirea unor titulari de bază. Erau Man, Rațiu, Drăgușin, Vlad Dragomir, Bancu. Până și Radu, portarul. Cred că era momentul oportun să-l vedem pe golgheterul Superligii, Dobre, să-l vedem pe Baiaram, Screciu. Rus în apărare.

Era un moment oportun după o ratare a unei calificări, 'du-te la echipa ta de club, revino-ți' și cheamă alții. Dă-le spațiu oamenilor pe care i-am enumerat. Să-i vedem și noi pe alții.

Singura noastră miză era să vedem cu ce mergem înainte după Turcia”, a spus Adrian Mutu la televiziunea Digi Sport.

Reacția lui Jerry Gane după Slovacia - România

Lucescu a fost spitalizat în weekendul după meciul cu Turcia, motiv pentru care secundul său, Jerry Gane, a stat pe bancă la Bratislava.

"E adevărat, rezultatul nu ne-a ajutat să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. Din păcate, s-a văzut că am intrat destul de timorați. Mental am suferit, iar pe ambele începuturi de repriză am primit gol. Ei au controlat mai bine prima repriză și am avut o singură ocazie, a lui Dennis. În a doua, am început iar slab, am luat gol în primul minut și n-a fost ușor. Totuși, am avut o dinamică mai bună, un control mai bun și niște situații de a marca.

Eu zic că au fost afectați de situația lui nea Mircea. S-a văzut în implicarea lor. Nu au fost ușoare zilele astea. Ratarea calificării și evenimentul neplăcut cu nea Mircea au zdruncinat moralul băieților.

Sincer, nu știu ce va urma. Eu nu vreau să fac o analiză pentru că vom avea timp destul. Conducerea FRF și noul selecționer vor avea timp să analizeze ce se va întâmpla cu echipa în viitorul apropiat", a spus Gane, la Antena 1.