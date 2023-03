Ultimele detalii despre accidentarea lui Mario Camora, convocat pentru meciurile României cu Andorra și Belarus 

România își începe drumul către Campionatul European din 2024, contra Andorrei și Belarusului, pe 25 și 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Mario Camora în dubii pentru echipa națională

Pentru primele două meciuri, Edward Iordănescu (44 ani) a apelat la serviciile lui Mauro Camora (36 ani). Numai că fundașul stânga a acuzat dureri musculare în meciul CFR-ului cu Rapid, 2-2, și a fost schimbat de Dan Petrescu (55 ani) în actul secund, mai precis în minutul 59.

Luni, Mario Camora a efectuat un RMN pentru a vedea exact ce problemă are, conform ProSport. În urma rezultatui, căpitanul CFR-ului va decide dacă se va prezenta la echipa națională sau va rămâne la Cluj pentru recuperare.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Dan Petrescu și-a criticat jucătorii după CFR Cluj - Rapid 2-2

„Nici nu mai vreau pauză, așa e mereu. Se duc la națională vedetele noastre și uită să mai joace, unii se cred lideri. Fiecare se gândește la ce trebuie să facă, dar nu la meciul ăsta. Așa a fost și cu Sibiul, identic. Am încercat, am făcut tot posibilul, le-am spus motivaționale, degeaba. Au fost cu capul în nori, mai ales cei 4 fundași. Trebuie să-și asume, să spună că am jucat prost. Singurul care s-a salvat e Braun, ceilalți au fost foarte slabi. Nu merită la națională după cum au jucat azi. Noi luăm 2 goluri pe meci și tu iei jucători de la națională de la CFR?

Dacă fundașii noștri sunt sub nivel, nu ai cum să câștigi meciul, nu campionatul. Nu am cum să pregătesc meciul bine, asta e clar. Poate doar cu spiritul, va fi greu să avem pretenții în continuare”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.