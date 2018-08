Reactia FRF dupa ce Postolachi a marcat primul gol pentru PSG: "Din toamna, in nationala Romaniei!"

Virgiliu Postolachi, un atacant de 18 ani nascut in Republica Moldova care tocmai a fost promovat in echipa mare a lui PSG, ar putea imbraca tricoul nationalei Romaniei incepand cu aceasta toamna.

Mihai Stoichita spune ca Federatia l-a monitorizat pe Postolachi in ultimul an si a facut toate demersurile ca jucatorul de 18 ani, nascut in Republica Moldova, sa fie naturalizat.

Virgiliu Postolachi a marcat ieri primul sau gol pentru echipa mare a lui PSG, in victoria 3-2 cu Atletico Madrid.

"Il monitorizam de anul trecut, in luna septembrie. Geolgau a fost de multe ori la meciurile echipei a doua a lui Paris Saint Germain."

"Singura problema este cu obtinerea cetateniei, noi incercam sa facem tot ce putem sa obtinem cetatenia romana acestui baiat."

"Asta e toata povestea, sunt implicati toti factorii care se pricep la treaba asta."

"Speram sa reusim toamna asta, el si-a manifestat dorinta de a juca pentru Romania si asta e cel mai important."

"Bunicii lui au fost cetateni romani, deci din punct de vedere juridic indeplineste toate cerintele sa isi obtina cetatenia romana."

"Ideal ar fi pentru echipele nationale de juniori, iar din cursul firesc al vietii sa ajunga acolo unde isi propune el.", a spus Mihai Stoichita la Ora exacta in sport.