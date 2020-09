"Sunt lucruri care se intampla in viata de antrenor!" Mutu a refuzat mai multe oferte si a ales sa ramana la nationala U21! Ce l-a convins

Adrian Mutu a confirmat ca a avut mai multe oferte in ultima perioada, insa decizia lui este batuta in cuie: va continua alaturi de nationala U21.

Selectionerul U21 spune ca se gandeste in acest moment doar la echipa nationala si acest lucru l-a motivat sa refuze mai multe oferte primite recent.

Mutu vrea sa isi indeplineasca obiectivul cu nationala mica si vrea sa se califice la un nou turneu final:

"Da, am avut oferte pe care le-am refuzat. Am inceput o treaba si trebuie sa o duc pana la capat. Astea sunt lucruri care se intampla in viata de antrenor, dar eram nerabdator sa incep treaba cu U21", a dezvaluit Mutu pentru site-ul FRF.RO.

Adrian Mutu: "Toti jucatorii din lotul U21 pot fi selectionati si in nationala mare"

Mutu s-a declarat multumit de jucatorii pe care ii are la dispozitie si crede intr-o noua calificare la Campionatul European. Romania si Danemarca sunt cele mai bune echipe din grupa, spune selectionerul:

"Avem si noi lideri, lotul pe care l-am convocat este alcatuit din cei mai buni si in forma baieti in acest moment. Nu-mi place sa dau nume, eu cred ca la acest nivel au toti valori apropiate. Important este sa arate in teren, sa fie decisivi. Toti jucatorii din lotul U21 pot fi selectionati si in nationala mare, deci toti au o valoare mare.

Pe lista mea sunt mai multi jucatori de valoare, dar din pacate nu ii pot chema pe toti. Cei care nu au fost chemati raman in vederile mele si depinde doar de ei ce vor face. Daca vor juca si vor fi in forma nu am cum sa ii chem", a mai spus Adrian Mutu.

10 puncte are Romania U21 in grupa 8 a preliminariilor pentru Euro, grupa din care mai fac parte Danemarca, Finlanda, Ucraina, Irlanda de Nord si Malta.

Pentru tricolorii mici urmeaza duelurile cu Finlanda si Malda, din 4, respectiv 8 septembrie.

Cum arata clasamentul in grupa Romaniei U21