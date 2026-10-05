Suedezii și-au făcut planul înaintea meciului cu România: "Să întoarcem publicul împotriva lor!"

Suedezii și-au făcut planul înaintea meciului cu România: &quot;Să întoarcem publicul împotriva lor!&quot; Nationala
SPORT.RO
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România - Suedia se joacă diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, într-un meci din Liga Națiunilor la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori.

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SuediaBesfort ZeneliEchipa Nationala
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După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, și 0-6 în Polonia, România va încerca să obțină primele puncte din Liga Națiunilor contra Suediei, formație care ocupă primul loc în grupă, cu 7 puncte în 3 meciuri.

Besfort Zeneli, mijlocașul Suediei: "Românii se pot gândi că nu mai au nimic de pierdut"

Besfort Zeneli, mijlocașul central al Suediei, a prefațat jocul de la București și a vorbit despre forma foarte slabă traversată de naționala României. Colegul lui Darius Olaru de la Royale Union Saint-Gilloise a explicat planul naționalei sale.

"Cred că românii se pot gândi că nu au nimic de pierdut și pot juca fără presiune. În aceste condiții, cred că pot juca mai bine decât au făcut-o până acum, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice, mai ales în primele 10-20 de minute.

Trebuie să fim concentrați și să facem totul pentru a nu-i lăsa să intre în meci. Va fi însă un meci greu. Cred că va fi diferit de cel de pe teren propriu", a spus Zeneli, citat de Futboll Skanalen.

Zeneli: "Vrem să întoarcem publicul împotriva lor"

Întrebat dacă naționala Suediei se poate considera favorită în duelul cu România, Zeneli a răspuns: "Nu-mi place să gândesc așa. Acum este un alt meci. Ei joacă acasă, au mulți suporteri, vin după o înfrângere cu 0-6 și poate se gândesc că nu au prea multe de pierdut. Atunci este puțin mai ușor să joci. Se vor mobiliza și nu vor dori să sufere o nouă înfrângere categorică. Cred că România va fi compactă și foarte agresivă. Va fi un meci greu. Cu siguranță stadionul va fi plin și vrem să întoarcem publicul împotriva lor".

Zeneli nu a făcut parte din lotul Suediei la meciul tur cu România, însă a fost ulterior titular în victoria cu Polonia (3-1) și remiza cu Bosnia (1-1).

Clasamentul în grupa României

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