Oficialul FRF a recunoscut că se teme teribil ca nu cumva lotul, deja afectat de accidentări, să piardă și alți jucători importanți. Prezent la derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, șeful de la tehnic a mărturisit că are un adevărat ritual la finalul partidelor în care sunt angrenați internaționalii români, sperând ca aceștia să scape nevătămați.



"Mă închin după fiecare meci care se termină când văd că nu sunt jucători accidentați, ori că se joacă în străinătate, ori că se joacă pe aici, pe la noi", a spus Stoichiță.



Acesta a adus în discuție și cazurile lui Valentin Mihăilă și Ianis Hagi, fotbaliști care au marcat în acest weekend, dar care au un istoric medical complicat. "Poți să le contești talentul lui Ianis Hagi sau Mihăilă? Numai ghinionul a făcut ca ei să nu aibă o poziție mult mai înaltă la ora actuală decât au. Mihăilă a fost foarte mult timp accidentat, probleme musculare, și Ianis la fel", a punctat directorul tehnic.



"Fiecare compartiment este destabilizat!"



Cu doar câteva zile înaintea amicalului cu Moldova (9 octombrie) și a "finalei" cu Austria pentru calificarea la Campionatul Mondial (12 octombrie), Stoichiță a admis că echipa națională se confruntă cu probleme mari de lot, însă speră ca noii veniți să suplinească absențele prin determinare.



"M-am uitat mai devreme câți jucători absenți avem față de meciurile trecute. Fiecare compartiment este destabilizat de absențe. Și apărarea, și mijlocul, și atacul. E un imbold pentru jucătorii care vor apărea ca noutăți. Cred că la meciul cu Austria multe lucruri se vor suplini prin atitudinea echipei și prin dorința lor de a deveni și ei jucători de bază", a transmis oficialul FRF.



Programul complet al grupei României



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 (Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), Cipru – ROMÂNIA 2-2 (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

