Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte pe social media după ce a făcut show în România - San Marino 7-1

Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte pe social media după ce a făcut show în România - San Marino 7-1
România s-a distrat cu San Marino în cadrul ultimului meci din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026.

Pe o ploaie torențială și la 5 grade, tricolorii au fost luați prin surprindere de ultima clasată FIFA. San Marino, locul 210, a deschis scorul încă din minutul 2 prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. România a egalat rapid, printr-un autogol, apoi a făcut spectacol: Baiaram, Man, Hagi, Rațiu, Louis Munteanu și încă un autogol au stabilit diferența finală.

Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte după ce a făcut show în România - San Marino 7-1

A doua zi după meci, Ștefan Baiaram a postat un mesaj de patru cuvinte pe rețelele de socializare.

A fost al doilea meci a olteanului la naționala mare, iar victoria a descris-o ca pe „un sentiment de nedescris”.

Baiaram a făcut show în meciul cu sanmarinezii. Pe lângă golul marcat în minutul 29 din pasa lui Florin Tănase, tânărul mijlocaș a oferit și o pasă decisivă la golul lui Ianis Hagi din minutul 76.

În vârstă de 22 de ani, Baiaram este cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Pe Baiaram îl vom vedea din nou în acțiune vineri, 21 noiembrie, când „Juveții” vor face deplasarea la Pitești în cadrul etapei #17 din Superliga României. Craiovenii se vor duela cu FC Argeș de la ora 20:30, iar șase zile mai târziu vor primi vizita celor de la Mainz 05 în cadrul Conference League.

