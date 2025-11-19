Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte pe social media după ce a făcut show în România - San Marino 7-1

Pe o ploaie torențială și la 5 grade, tricolorii au fost luați prin surprindere de ultima clasată FIFA. San Marino, locul 210, a deschis scorul încă din minutul 2 prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. România a egalat rapid, printr-un autogol, apoi a făcut spectacol: Baiaram, Man, Hagi, Rațiu, Louis Munteanu și încă un autogol au stabilit diferența finală.

Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte după ce a făcut show în România - San Marino 7-1

A doua zi după meci, Ștefan Baiaram a postat un mesaj de patru cuvinte pe rețelele de socializare.

A fost al doilea meci a olteanului la naționala mare, iar victoria a descris-o ca pe „un sentiment de nedescris”.

