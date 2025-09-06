Tricolorii lui Mircea Lucescu au pierdut cu 0-3 în fața reprezentativei antrenate de americanul Jesse Marsch. Pentru națională a fost un test înaintea meciului cu Cipru de marți din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3



Andrei Rațiu, cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, este legitimat la Rayo Vallecano din august 2023. Cu echipa din La Liga, fundașul mai are contract până la finele stagiunii 2027/28.



Fotbalistul a fost scos de Mircea Lucescu de pe teren în minutul 85. În locul său a intrat, pentru finalul partidei, Deian Sorescu



Spaniolii au scris după România - Canada 0-3 și au explicat că, prin faptul că Rațiu este titular incontestabil la prima reprezentativă a României, Rayo are, astfel, de câștigat la capitolul imagine.



”Andrei Rațiu continuă să fie un om de bază pentru România. Fundașul dreapta a fost titular la EURO 2024, unde naționala sa a ajuns în optimile de finală, oprită de Olanda.



Realitatea este că Rațiu s-a impus ca un pilon defensiv atât pentru club, cât și pentru echipa națională, unde a fost titular și a adunat minute de calitate.



Rayo Vallecano sărbătorește astfel proiecția internațională a doi dintre jucătorii săi. Ciss, care luptă să fie prezent la următorul Mondial cu Senegal, și Rațiu, consolidat la naționala României după parcursul de la Campionatul European.



Cei doi întăresc prestigiul echipei Rayo. Prezența ambilor la competiții internaționale reflectă creșterea clubului și valoarea pe care jucătorii săi o aduc pe scena globală”, a scris unionrayo.com.



Pentru naționala României urmează meciul cu Cipru de marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, de la Nicosia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

