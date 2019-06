Rubrica Skill of the Day, publicata zilnic pe contul oficial al Europeanului de tineret, are un castigator din nationala Romaniei dupa 4-2 cu Anglia.

Combinatia rapida dintre Ivan, Puscas si Hagi le-a atras privirile jurnalistilor UEFA. Pasa inteligenta a lui Puscas a fost numita 'Skill of the Day' la Euro U21.



???????? This lay-off by George Puşcaş wins Skill of the Day! ????@HisenseSports | #U21EURO | @hai_romania pic.twitter.com/AjXMidnyEn