Silviu Lung Jr. nu are niciun regret că a renunțat la echipa națională: „De ce să am?” Destăinuirea portarului 

Edward Iordănescu (43 ani) va avea un program de foc în primele meciuri oficiale la cârma echipei naționale. Prima reprezentativă va disputa 4 meciuri în 10 zile, cu Muntenegru, pe 4 iunie, Bosnia și Herțegovina, pe 7 iunie, Finlanda, 11 iunie, și Muntenegru, din nou, pe 14 iunie.

Selecția lui Iordănescu Jr. a fost contestată în mediul online. Cei mai mulți i-au reproșat antrenorului că nu i-a convocat pe Alex Dobre (23 ani, Dijon) și Eric Bicfalvi (34 ani, Ural). Totdată, pentru postul de portar, selecționerul a apelat la Florin Niță (34 ani), care a devenit rezervă la Sparta Praga, și la alți trei jucători care nu au bifat niciun minut pentru echipa națională.

Silviu Lungu (32 ani) și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă în urmă cu doi ani, iar fotbalistul lui Kayserispor nu regretă decizia luată. Portarul a mărturisit că în ultimul deceniu a fost prezent la fiecare convocare, adunând doar 3 selecții.

Silviu Lung: „Echipa națională nu o să stea într-un jucător sau doi!”

„Mereu o să se găsească soluţii, până la urmă niciodată o echipă naţională nu o să stea într-un jucător sau doi, este o arie de selecţie vastă în toată ţara, aşa că mereu o să se găsească soluţii pentru absolut orice post.

(n.r.: Nu ai vreu regret? Nu-ţi mai doreşti să te întorci?) Dar de ce? Am stat 10 ani, am fost prezent la fiecare convocare, chiar dacă nu am evoluat foarte mult în ultimii 6 ani.

Am fost prezent mereu, neevoluând niciun minut, aşa că decizia corectă a fost cea pe care am anunţat-o în urmă cu doi ani”, a declarat Silviu Lung pentru Orange Sport.

Jucătorii convocați de Edi Iordănescu pentru meciurile din Liga Națiunilor

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 15/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 6/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 12/0), Iulian Cristea (FCSB, 3/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 71/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 9/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 23/1), Mario Camora (CFR Cluj, 7/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 0/0)

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 22/3), Darius Olaru (FCSB, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 52/6), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Florin Tănase (FCSB, 11/1), Octavian Popescu (FCSB, 2/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 0/0), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 7/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 17/3), Alexandru Crețu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 37/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 3/0)

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 23/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 15/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 27/8)