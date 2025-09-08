Înaintea meciului, Elias Charalambous a avut cuvinte de laudă la adresa reprezentativei din Cipru, care este mult mai ofensivă sub comanda lui Apostolos Mantzios.

Selecționerul Ciprului, răspuns pentru Elias Charalambous

"Contra Austriei au făcut un joc foarte bun și mă aștept ca România să aibă un meci foarte, foarte dificil. Am văzut meciul cu Austria, au avut ocazii mari să înscrie. La modul general, echipa Ciprului are calitate. Avem jucători buni și cred că vor veni și rezultatele", a spus antrenorul cipriot de la FCSB.

Apostolos Mantzios, selecționerul Ciprului, a reacționat după declarațiile făcute de Elias Charalambous.

Mantzios crede că naționala României are statut de favorită la înfruntarea de marți seară, însă consideră că Cipru și-a ridicat foarte mult nivelul și, după prestația avută în fața Austriei, tehnicianul grec este convins că echipa sa le poate pune probleme tricolorilor.

”Să-i mulțumim lui Elias Charalambous pentru cuvintele frumoase. Îi dorim mult succes în România. Am spus că schimbăm multe în ceea ce privește mentalitatea și modul nostru de a gândi. Avem încredere în tineri, credem în ei. De la meci la meci, echipa devine din ce în ce mai bună.

Mâine, România este favorita, s-a văzut și în meciurile anterioare, dar noi nu avem un rol pasiv, trebuie să avem stabilitate. Și devotament pentru a obține rezultate – am plătit pentru greșelile făcute, trebuie să obținem puncte din aceste meciuri”, a spus Apostolos Mantzios, selecționerul din Cipru.

