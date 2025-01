Scandalul România - Kosovo, reaprins violent: "Falsul stat nu recunoaște decizia UEFA! Haosul nu se încheie"

Mircea Lucescu: "Kosovarii au fost penibili"

La interviul de după joc, Mircea Lucescu a criticat în termeni duri reacția kosovarilor, spunând că adversarii României erau pregătiți pentru a acționa într-un astfel de mod.

"Mi se pare că e ieșit din comun. Penibili au fost prin comportamentul lor. N-aveau voie să iasă de pe teren. Jocul trebuia terminat pe teren. N-aveau niciun motiv să protesteze în felul ăsta. Noi suntem sportivi și jucăm pe teren.



Au fost niște provocări evidente ale lor. Împotriva Kosovo nu s-a strigat. Este inadmisibil un astfel de comportament! N-am cuvinte. Nici nu se mai poate discuta. Când un meci de fotbal se termină în felul ăsta e o rușine pentru absolut toată lumea și un sentiment de jenă față de ei, în primul rând. Ei ca sportivi au luat această decizie. Se vede de la o poștă că erau pregătiți să facă lucrul ăsta.

Au jucat bine, o echipă bună, puternică, noi n-am avut o zi bună, am comis multe greșeli, dar se vedea că era o presiune venită din necesitatea de a obține calificarea. Am greșit de multe ori la ieșirea din apărare. A fost o chestie psihică, nu tehnică. Ne-am apărat totuși foarte bine, am avut un portar senzațional. Am avut și o bară, dar mult prea puțin față de pretențiile mele", a spus Mircea Lucescu.