"Daca nu facem vreo prostie in 3 zile, cam asta e!" Anuntul FINAL al UEFA in privinta organizarii Euro in Romania vine pe 1 septembrie

UEFA da OK-ul final pentru organizarea Euro in prima zi a lunii septembrie.

Anuntul e facut de Gica Popescu, seful de proiect al Euro in Romania. Popescu spune ca Bucurestiul e in grafic cu toate promisiunile asumate in planul initial. Fostul capitan al nationalei spera ca macar doua dintre cele 3 stadioane aflate in constructie in capitala sa fie gata pana primavara viitoare. O noua competitie majora e asteptata la Bucuresti in viitorii ani. Romania ar putea candida pentru organizarea Europeanului de tineret!

"Suntem in grafic. Mai avem cateva zile pana la 1 septembrie, atunci UEFA va da girul final. Sper sa nu facem nicio prostie zilele astea. UEFA va da binecuvantarea finala. In proportie de 95% avem toate garantiile guvernamentale implementate. Toata lumea se gandeste la stadioane. Am tot livrat catre UEFA, alaturi de Primaria Capitalei si FRF. Guvernul si-a asumat totul, dar am facut echipa cu FRF si cu Primaria Capitalei. In proportie de 95% lucrurile sunt terminate. Nu cred ca se mai poate intampla ceva in doua zile. Stadioanele nu sunt intre cele 12 garantii guvernamentale, dar e important sa dam o dovada de seriozitate. Trebuie sa castigam credibilitate fata de UEFA. Poate, in viitor, vom avea alte competitii de organizat la Bucuresti. Ar fi pacat sa nu avem competitii de nivel european la Bucuresti. Sunt 6 stadioane in Bucuresti si in imprejurimi, am avea unde sa organizam un turneu final", a spus Popescu la PRO X.