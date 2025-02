România a cam dat-o în bară cu naturalizările, în ultimii ani. Cazurile Mario Camora și Maximilian Nicu sunt niște exemple clare, în acest sens.

Acum, Federația Română de Fotbal (FRF) îl are în vizor pe Raul Florucz (23 de ani), cu cetățenia austriacă, dar legitimat la Olimpija Ljubljana, în Slovenia. Aici, fostul internațional austriac U19 are un sezon excelent. Dovadă și cifrele sale: 28 de meciuri, 13 goluri, 7 pase de gol!

Cu acest bilanț, Florucz a ajuns să fie disputat de România și de Austria, cu precizarea că selecțiile, cele de la Austria U19, nu anulează șansele sale de a evolua, la seniori, pentru o altă națională. De fapt, din ce a povestit Mihai Stoichiță (70 de ani), la Fanatik, Raul Florucz e chiar dornic să îmbrace tricoul naționalei României. De aceea, federația urmărește problema întocmirii actelor sale, astfel încât jucătorul de la Olimpija Ljubljana să fie naturalizat.

„Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români totul este OK. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul. Cu Raul am vorbit la telefon pentru că am demarat mai demult. Cum să nu vrea? Are actele în România. Probabil că e o chestiune de zile“, a spus șeful Comisiei Tehnice FRF.

Stoichiță a dezvăluit că i-a propus lui Raul Florucz să joace pentru naționala României, dar să și vină în campionatul intern, pentru a-și continua cariera, la nivel de cluburi.

„Eu i-am propus să vină în România. Sincer vă spun acum. I-am zis: <<Măi, dacă nu te duci (n.r. – în Germania, în contextul în care s-a speculat că ar avea oferte din Bundesliga), vino la o echipă de top din România, care se bate la titlu. Rapid a fost în legătură cu el, acum un an. Nu s-a concretizat, nu știu ce s-a întâmplat“.