Lituanienii vor sa naturalizeze un roman! "Ii gasim o lituanianca, sa se insoare cu ea! Ne-ar placea sa-l avem in echipa"

Liviu Antal este golgheter in Lituania

Romania - Lituania se joaca fara spectatori la Ploiesti. O victorie in aceasta partida este obligatorie pentru a mai putea spera la primul loc in grupa de Nations League.

Pana la meciul dintre cele doua nationale, un roman campion cu Otelul i-a impresionat pe Lituanieni. Edgar Jankauskas ia in calcul naturalizarea lui Liviu Antal.

"Ii gasim lui Antal o lituanianca, sa se insoare cu ea. Ne-ar placea sa-l avem in echipa noastra. Acum, insa, suntem fericiti cu ce avem in lot", a declarat Jankauskas.

Antrenorul nationalei Lituaniei a vorbit si despre faptul ca nu l-a chemat la nationala pe Arlauskis pentru ca acesta nu era pregatit.

Antal a inscris de 23 de ori pentru Zalgiris Vilnius. Antal a ajuns in Lituania in 2017 dupa ce a plecat de la CFR.