ROMANIA - CROATIA 4-1, la EURO U21 | "E BOBO VIERI DE ROMANIA". Fotbalistul care i-a cucerit pe italieni dupa meciul de debut la EURO

Romania - Croatia 4-1, la EURO U21. Nationala de tineret a debutat cu o super-victorie la Campionatul European Under-21 din Italia si San Marino.

Romania a debutat cu o victorie senzationala la EURO U21. Echipa nationala de tineret s-a impus cu 4-1 in fata Croatiei. George Puscas, dintr-un penalty, Ianis Hagi, Tudor Baluta si Adi Petre au marcat golurile reprezentativei antrenate de Mirel Radoi. Vlasic a marcat golul croatilor.

Comentatorii italieni: "Puscas e Bobo Vieri de Romania"

Unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei in victoria 4-1 in fata Croatiei a fost George Puscas. El a deschis scorul in minutul 11 dintr-un penalty. Acesta a transformat cu sange rece, dupa ce tot el ratase in primele minute o faza la care a scapat singur spre poarta. Si dupa gol Puscas s-a descurcat foarte bine. El a alergat foarte mult si i-a hartuit continuu pe fundasii Croatiei.

In timpul meciului, comentatorii televiziunii italiene l-au comparat pe George Puscas cu fostul mare atacant Christian Vieri.

"Este ca un conductor de locomotiva! Imi aminteste de Bobo Vieri", a spus comentatorul italian.