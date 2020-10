Repriza FANTASTICA pentru SUPERMAN! I-a distrus singur pe maltezi: doua goluri si un assist la primul meci in care e CAPITANUL ROMANIEI

Dennis Man (22 de ani) face din nou spectacol in nationala U21 a Romaniei, la primul meci la care poarta banderola de capitan.

Dennis Man a reusit o prima repriza fantastica impotriva Maltei U21. Atacantul FCSB-ului a facut diferenta in teren cu doua goluri marcate si o pasa decisiva in doar 13 minute.

Dupa ce Matan a deschis superb scorul in minutul 17, acelasi Matan reusea sa scape pe un contraatac in minutul 27 si era doborat in careul advers de un fundas. Mingea a ajuns la Man, care a driblat portarul si a majorat avantajul tricolorilor.

In minutul 36, Man a avut o cursa de senzatie in flancul drept si i-a pasat perfect lui Ganea, care a inscris cu un sut la coltul lung si scorul de pe tabela era 3-0 in favoarea Romaniei U21.

Man a stabilit scorul primei reprize, dupa ce a reusit sa transforme un penalty obtinut de Vladoi.

Man a ajuns la 4 goluri marcate in aceasta campanie de calificari pentru Euro U21 si are la 10 goluri in ultimele 7 meciuri din toate competitiile.