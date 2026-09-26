VIDEO EXCLUSIV Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj”

Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia: „Mă așteptam la mai mult curaj” Nationala
SPORT.RO
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Bogdan Lobonț a analizat insuccesul echipei naționale.

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voyo sport liveBogdan LobontEchipa NationalaGica Hagi
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de sâmbătă, 26 septembrie, Andru Nenciu i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre duelul dintre Suedia și România, Bogdan Lobonț a ținut să scoată în evidență curajul de care au dat dovadă „tricolorii” în prima repriză. Cât despre golurile primite, „Pisica” e de părere că acestea au venit după un tratament indolent la adversarii care aveau mingea.

Dacă în prima repriză elevii lui Gică Hagi au avut curaj, în al doilea act lucrurile s-au schimbat. Bogdan Lobonț a mărturisit că se aștepta ca „tricolorii” să profite de momentul psihologic de la golul anulat, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Vreau să remarc curajul cu care au început băieții noștri partida de aseară. Chiar mi-a plăcut prima repriză! Dacă e să luăm ceva foarte bun din această partidă, acesta este curajul, tupeul pe care l-au arătat. Louis Munteanu a avut două situații foarte bune. Am spus în timpul jocului că a treia ocazie prinde plasa. A avut centrarea lui Rațiu, iar a doua a lovit bara.

Într-adevăr, au fost și nesincronizări. Știu foarte bine care este unul din principiile defensive ale lui Gică Hagi: apărarea începe cu atacantul. Dacă ne uităm la primul gol pe care l-au marcat suedezii, a fost puțina presiune pe care s-a pus pe Ayary la pasa decisivă pentru Isak. E adevărat, rămâne în amintirea suporterilor nesincronizarea lui Ghiță, dar totul pleacă de la presiunea pusă pe Ayary. Așa a fost și la golul doi, a fost o presiune întârziată la șutul care a dus la golul de 2-1 a lui Gyokeres.

Mă așteptam la mai mult curaj, la mai mult tupeu după golul anulat de 3-1. După golul anulat de 3-1, mă așteptam să pună puțin mai multă presiune, să aibă mai mult inițiativa”, a declarat Bogdan Lobonț.

  • Dennis man deschidere
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Aspectul pozitiv remarcat de Bogdan Lobonț

În ciuda înfrângerii, „Pisica” e încrezător că echipa națională va continua să crească în evoluții. Pe ce se bazează? Pe relațiile de joc formate de jucători în ultimii ani, dar și pe experiența lui Gică Hagi.

„Echipa națională este într-un proces de creștere, văd o creștere față de meciurile amicale pe care le-au jucat în iunie. Cred că ar trebui să rămânem pe acest proces de creștere. Aseară au demonstrat că se cunosc, joacă împreună din calificările pentru European din 2019. În proporție de 80%, e același nucleu. Eu văd mai multe lucruri pozitive la echipa noastră națională”, a mai spus „Pisica” la VOYO SPORT LIVE.

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