Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Bogdan Lobonț știe cauzele înfrângerii cu Suedia

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de sâmbătă, 26 septembrie, Andru Nenciu i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre duelul dintre Suedia și România, Bogdan Lobonț a ținut să scoată în evidență curajul de care au dat dovadă „tricolorii” în prima repriză. Cât despre golurile primite, „Pisica” e de părere că acestea au venit după un tratament indolent la adversarii care aveau mingea.

Dacă în prima repriză elevii lui Gică Hagi au avut curaj, în al doilea act lucrurile s-au schimbat. Bogdan Lobonț a mărturisit că se aștepta ca „tricolorii” să profite de momentul psihologic de la golul anulat, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Vreau să remarc curajul cu care au început băieții noștri partida de aseară. Chiar mi-a plăcut prima repriză! Dacă e să luăm ceva foarte bun din această partidă, acesta este curajul, tupeul pe care l-au arătat. Louis Munteanu a avut două situații foarte bune. Am spus în timpul jocului că a treia ocazie prinde plasa. A avut centrarea lui Rațiu, iar a doua a lovit bara.

Într-adevăr, au fost și nesincronizări. Știu foarte bine care este unul din principiile defensive ale lui Gică Hagi: apărarea începe cu atacantul. Dacă ne uităm la primul gol pe care l-au marcat suedezii, a fost puțina presiune pe care s-a pus pe Ayary la pasa decisivă pentru Isak. E adevărat, rămâne în amintirea suporterilor nesincronizarea lui Ghiță, dar totul pleacă de la presiunea pusă pe Ayary. Așa a fost și la golul doi, a fost o presiune întârziată la șutul care a dus la golul de 2-1 a lui Gyokeres.

Mă așteptam la mai mult curaj, la mai mult tupeu după golul anulat de 3-1. După golul anulat de 3-1, mă așteptam să pună puțin mai multă presiune, să aibă mai mult inițiativa”, a declarat Bogdan Lobonț.