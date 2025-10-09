Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară la București, pe Arena Națională, în primul meci oficial din palmaresul FIFA disputat la Capitală. A fost un joc de pregătire înainte de confruntarea tricolorilor cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Reacția lui Gică Hagi după ce Ianis a fost schimbat în România - Moldova în repriza secundă

