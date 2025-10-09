Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară la București, pe Arena Națională, în primul meci oficial din palmaresul FIFA disputat la Capitală. A fost un joc de pregătire înainte de confruntarea tricolorilor cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Reacția lui Gică Hagi după ce Ianis a fost schimbat în România - Moldova în repriza secundă
Foto: Captură TV
În minutul 70 al meciului, Mircea Lucescu l-a scos de pe teren pe Ianis Hagi și l-a înlocuit cu Cătălin Cîrjan, care a debutat, astfel, la prima reprezentativă a României.
Fiul lui Gheorghe Hagi i-a pasat banderola lui Dennis Man.
Camerele TV l-au surprins pe tatăl lui Ianis stană de piatră în loja VIP de pe Arena Națională după ce fotbalistul lui Alanyaspor a fost schimbat.
Echipele de start
- România: I. Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi –Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.
Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan
Selecționer: Mircea Lucescu
- Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan
Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari
Selecționer: Lilian Popescu