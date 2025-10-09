Reacția lui Gică Hagi după ce Ianis a fost schimbat în România - Moldova în repriza secundă

Reacția lui Gică Hagi după ce Ianis a fost schimbat în România - Moldova în repriza secundă
România - Moldova

Romania Moldova Ianis Hagi Gica Hagi
Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară la București, pe Arena Națională, în primul meci oficial din palmaresul FIFA disputat la Capitală. A fost un joc de pregătire înainte de confruntarea tricolorilor cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Reacția lui Gică Hagi după ce Ianis a fost schimbat în România - Moldova în repriza secundă

În minutul 70 al meciului, Mircea Lucescu l-a scos de pe teren pe Ianis Hagi și l-a înlocuit cu Cătălin Cîrjan, care a debutat, astfel, la prima reprezentativă a României. 

Fiul lui Gheorghe Hagi i-a pasat banderola lui Dennis Man.

Camerele TV l-au surprins pe tatăl lui Ianis stană de piatră în loja VIP de pe Arena Națională după ce fotbalistul lui Alanyaspor a fost schimbat.

Echipele de start

  • România: I. Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi –Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.

Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan

Selecționer: Mircea Lucescu

  • Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari

Selecționer: Lilian Popescu

Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. C&acirc;t ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Chivu, selecționerul României? Răspuns ferm din partea lui Bogdan Lobonț
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1
„Putem câștiga cu Austria?” Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova



Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Remarcații lui Eric de Oliveira după România - Moldova 2-1: „Sincere felicitări!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
stirileprotv Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

stirileprotv Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

