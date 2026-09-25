”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România

Înaintea jocului de la Solna au vorbit despre marea problemă a Suediei lui Graham Potter din ultimul an. Naționala condusă de fostul antrenor al lui Chelsea a primit cel puțin un gol în fiecare din ultimele 15 partide jucate.

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Ultima astfel de serie a suedezilor datează din 1950, când naționala a ajuns la 16 partide consecutive cu gol primit.

Astfel, faptul că Suedia a primit gol din partea lui Dennis Man le-a spulberat speranțele suedezilor, iar recordul negativ din 1950 a fost egalat.

În următorul meci, Suedia va înfrunta pe teren propriu Polonia, iar dacă naționala condusă de Potter va primi gol, va înregistra un nou record dezastruos.