”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România

”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România Nationala
SPORT.RO
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Suedia - România se joacă în prima rundă din noua campanie de Nations League.

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Din articol

Înaintea jocului de la Solna au vorbit despre marea problemă a Suediei lui Graham Potter din ultimul an. Naționala condusă de fostul antrenor al lui Chelsea a primit cel puțin un gol în fiecare din ultimele 15 partide jucate.

Suedia, 15 meciuri consecutive cu gol primit

  • Razvan marin 25
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Ultima astfel de serie a suedezilor datează din 1950, când naționala a ajuns la 16 partide consecutive cu gol primit. 

Astfel, faptul că Suedia a primit gol din partea lui Dennis Man le-a spulberat speranțele suedezilor, iar recordul negativ din 1950 a fost egalat.

În următorul meci, Suedia va înfrunta pe teren propriu Polonia, iar dacă naționala condusă de Potter va primi gol, va înregistra un nou record dezastruos.

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Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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