Înaintea jocului de la Solna au vorbit despre marea problemă a Suediei lui Graham Potter din ultimul an. Naționala condusă de fostul antrenor al lui Chelsea a primit cel puțin un gol în fiecare din ultimele 15 partide jucate.
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
Suedia - România se joacă în prima rundă din noua campanie de Nations League.
Ultima astfel de serie a suedezilor datează din 1950, când naționala a ajuns la 16 partide consecutive cu gol primit.
Astfel, faptul că Suedia a primit gol din partea lui Dennis Man le-a spulberat speranțele suedezilor, iar recordul negativ din 1950 a fost egalat.
În următorul meci, Suedia va înfrunta pe teren propriu Polonia, iar dacă naționala condusă de Potter va primi gol, va înregistra un nou record dezastruos.
Programul României din Liga Națiunilor
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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