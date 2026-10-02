Înaintea meciului, erau anumite semne de întrebare cu privire la titularizarea lui Robert Lewandowski în partida cu România. Deși este cel mai important numele din lotul polonezilor, Lewandowski nu s-a ridicat la un nivel bun în meciurile precedente, iar mulți fani polonezi îi cer atacantului să se retragă de la echipa națională.

Jan Urban a explicat de ce l-a titularizat pe Lewandowski

Totuși, Jan Urban, pentru care meciul cu România este unul decisiv în privința viitorului său pe banca tehnică, a decis să îl titularizeze pe Lewandowski.

Cu puțin timp înainte de fluierul de start, selecționerul polonez Jan Urban a explicat motivul pentru care l-a titularizat pe starul Robert Lewandowski.

”Cred că el și Świderski au o bună înțelegere. Cred că va exista un schimb de poziții între el și Sebastian Szymański. Amândoi au o bună relație de joc cu Lewandowski și sper să fie la fel și astăzi”, a spus Jan Urban, conform Sport.pl.