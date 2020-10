Radoi s-a suparat pe Marica dupa ce acesta a criticat nationala: "Eu nu pot sa mint!" Ce a declarat fostul atacant

Fostul atacant al Romaniei a declarat faptul ca Mirel Radoi nu a fost incantat de ultimele sale declaratii.

Selectionerul s-ar fi suparat pe Ciprian Marica deoarece a criticat jocul echipei nationale dupa cele trei infrangeri consecutive. Marica a tinut sa precizeze ca nu are nimic personal cu Radoi, doar ca jocul practicat de "tricolori" nu l-a incantat.

"Nu am absolut nimic cu Mirel, mi-a fost coechipier, eu il respect ca om, il sustin si ii urez succes pentru ca este antrenorul echipei nationale. Dar nu pot sa mint sau sa nu spun ce vad."

"Sunt corect si nu a fost o apreciere rautacioasa. Mi-a spus cineva ca el e suparat pe mine, dar eu trebuie sa fiu impartial. E greu sa scoti lucruri pozitive cand pierzi de o anume maniera", a declarat Ciprian Marica pentru Digi Sport.

Marica a vorbit si despre momentul in care s-a contrat la televizor cu Alibec. Fostul international povesteste faptul ca atunci cand el evolua la echipa nationala, primea la fel de multe critici din partea celor de la televizor.

"Eu inteleg si am fost in situatia aceea, am fost frustrat sau eram suparat cand cei de la televizor comentau. Nu am avut niciodata curajul de a raspunde provocarilor, am incercat sa iau partea buna a lucrurilor. Inteleg noua generatie si felul lor de a fi, lor le este transmis ca sunt cei mai buni, dar acest lucru trebuie sa-l demonstrezi pe teren, la echipa nationala vin cei mai buni jucatori romani. E normal sa fie presiune!"