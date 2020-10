Mirel Radoi da de pamant cu Cristi Balgradean! "Curand o sa ne scoatem palaria in fata lor, sa stam sa ii convocam doar pe cei care vor!"

Portarul lui Dan Petrescu a declarat in urma cu saptamana ca trebuia sa fie si el chemat la nationala.

Mirel Radoi nu l-a iertat pe Balgradean si i-a taxat declaratiile. El spune ca nu ii plac astfel de lucruri si ca nu trebuia sa faca afirmatia publica.

”L-am vazut si pe Balgradean spunand ca se astepta sa fie chemat. O sa trebuiasca cat de curand sa stam sa ne scoatem palaria in fata lor, sa stam sa ii convocam doar pe cei care vor, nu dupa ce gandim noi. Vad ca deja suntem trasi la raspundere. Mie discutiile astea nici nu imi plac sa le fac publice si, daca era nemultumit, cred ca putea sa sune si sa ii explic cu argumente de ce si cum. Pana acum nu a vorbit de lucrurile astea, a vorbit tocmai acum", a declarat Mirel Radoi pentru Telekom Sport.

Cristi Balgradeaan a declarat dupa victoria din Europa League in fata lui TSKA Sofia, scor 2-0, ca merita sa fie convocat si el la nationala. De asemenea, el a dus argumente pentru afirmatia sa si a declarat ca este titular la campioana Romaniei, joaca in Europa League si nu a incasat multe goluri in acest sezon.

"Ma asteptam sa fiu convocat, dar nu e vreo problema, imi vad de treaba la echipa mea de club. Nu e o problema ca nu sunt convocat la echipa nationala. Ma asteptam, am dat si argumente de ce, am luat trei goluri in sapte meciuri. N-am primit si nici nu vreau sa primesc explicatii", spunea Balgradean.

Portarul lui Dan Petrescu a ajuns la varsta de 32 de ani si a fost chemat la natioanala o singura data. Victor Piturca l-a solicitat pe 15 noiembrie 2011, pentru un amical cu Grecia, pe care tricolorii l-au castigat cu 3-1.