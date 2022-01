Rădoi rupe tăcerea după Jocurile Olimpice: „Eram îndoiți de somn!” Problemele pe care le-a întâmpinat cu mâncarea

Contracul lui Mirel Rădoi cu echipa națională a expirat pe 30 noiembrie. Iar de atunci, Mihai Stoichiță și Razvan Burleanu caută un nou selecționer. Însă, oficialii FRF au fost refuzați, pe rând, de către Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

După ce a plecat de la echipa națională, Mirel Rădoi a rămas cu un gust amar după ce a participat la Jocurile Olimpice. Pe lângă faptul că nu a reușit să se califice dintr-o grupă cu Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Honduras, fostul selecționer s-a plâns de condițiile de la Tokyo.

Rădoi: „Noi nu am putut să facem cantonament în China, unde ne ajuta Olăroiu”

„Sunt foarte mulţi factori care au influenţat. Oricum, am reuşit 4 puncte. Când am vorbit despre mâncare, s-a făcut o întreagă tevatură că găsim scuze, că nu mâncăm aceeaşi mâncare. Nu, nu mâncam aceeaşi mâncare, pentru că noi am fost echipa care a ajuns ultima. S-a dorit de aici să plecăm toată delegaţia ca nu cumva să fie niciun sportiv depistat pozitiv şi atunci au fost închişi la Snagov atât, închişi la Izvorani atât, la Mogoşoaia. Şi am stat acolo şi am făcut fiecare ce am putut. Celelate echipe au venit chiar şi cu două-trei săptămâni înainte.

Coreea de Sud a venit cu două zile înainte, lor li s-a putut permite să se antreneze în Coreea de Sud, să facă cantonamente şi să vină din Coreea de Sud. Noi n-am putut să facem cantonament în China, unde ne ajuta Cosmin Olăroiu, nu am putut să plecăm în cantonament în Coreea de Sud, nu am putut să plecăm în cantonament nici măcar mai devreme în Japonia. Toarte răspunsurile care veneau dela COSR erau negative. Şi atunci e normal că fiecare echipă care a ajuns din timp acolo şi-a pregătit meniul.

Noi am ajuns acolo şi două zile eu cu team managerul şi doctorul echipei intram în fiecare zi în bucătărie, pentru că nouă ni se dădea... Era calculată o porţie de carne de 120 de grame de persoană, crudă, prăjită ajungea la 80 de grame. Ori eu nu puteam să mă duc să îi dau 80 de grame lui Tudor Băluţă şi după aceea să îi spun... Şi după ce avea patru ore dormite noaptea să îi spun că el trebuie să îmi facă la antrenament 5000 de metri, dintre care 1200 să fie high intensity”, a declarat Mirel Rădoi pentru telekomsport.

De asemenea, fusul orar i-a afectat serios pe selecționer și pe elevii săi, acesta povestind problemele pe care le-au întâmpinat din cauza somnului.

Rădoi: „Ne puneam ceasurile cu o oră jumătate înainte de micul dejun”

„Noi nu am reglat somnul decât ultimele două zile în care am stat, atât, cu o zi înainte de meciul cu Nouă Zeelendă şi la meciul cu NouA Zeelandă, atât. Jucătorii nu dormeau, dormeau săracii între micul dejun şi prânz, pentru că nu se formase încă fusul orar. La un moment dat ziceam, când ajungem la micul dejun în sală, începem cu bună dispoziţie.

Şi noi eram strâmbi de somn, deci dacă ne vedeai şi pe noi cum eram, ne puneam ceasurile cu o oră jumtate înainte de micul dejun, că să nu apărem cu ochii umflaţi de somn. Mergeam cu glume, chiar am luat de aici comedii româneşti, reclame, tocmai că să îi facem să nu simtă lucrul ăsta”, a mai spus Mirel Rădoi.