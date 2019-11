Radoi a gasit punctul sensibil al islandezilor: "Lasa acea zona libera." Selectionerul a dezvaluit planul prin care vrea sa ii surprinda pe nordici

Romania va juca primul meci din play-off-urile pentru Euro 2020 impotriva Islandei.

Noul selectioner a inceput deja o analiza amanuntita asupra islandezilor si le-a descoperit punctul sensibil. Radoi a dezvaluit detaliile tactice in jurul carora va alinia primul 11 pentru meciul de foc cu Islanda.

"Lucrurile sunt simple. Din 4-2-3-1 te poti duce foarte usor in 4-4-1-1 in 4-4-2 si 4-3-3, principiile ofensive si defensive raman aceleasi. Daca ne referim doar la meciul cu Islanda, vom gasi un sistem de joc care va avea un mijlocas central ofensiv, vorbim de un 4-2-3-1, de un 4-4-1-1 sau de un 4-3-1-2 pentru ca in momentul de fata sunt jucatori care pot juca numar 10 foarte buni incepand cu Ianis, avem Stanciu, Budescu, Nistor. Sunt patru jucatori care pot juca numar 10, care pot fi decisivi si aduc calitate intr-un joc in care ne poate ajuta acea zona libera pe care o lasa islandezii intre fundasii centrali si mijlocasii centrali", a spus Mirel Radoi pentru telekom.

Mirel Radoi ar fi preferat totusi sa o intalneasca pe Scotia, echipa care nu este la fel de bine organizata defensiv:

"As fi preferat sa jucam cu Scotia, dar finala sa fie cu Bulgaria sau Ungaria. In momentul de fata, Islanda are un plus organizarea defensiva. Noua in istorie nu prea ne-au placut meciurile cu nordicii, se pare ca si conditiile meteo sunt nefavorabile unui joc cu pase si cu mingea jos. Si atunci va trebui sa gandim acest meci, cum vom aborda meciul, pentru ca trebuie sa plecam de la ideea de a nu primi gol", a mai spus Radoi.

Meciul cu Islanda se va juca in deplasare. Daca vom trece de Islanda, vom juca in finala contra Ungariei sau Bulgariei. Finala play-off-ului, in cazul in care ne vom califica, se va juca fie la Budapesta, fie la Sofia.