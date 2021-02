Previziuni SUMBRE pentru nationala lui Radoi! Ce sanse are Romania de a se califica la Campionatul Mondial din 2022

La finalul lunii martie, echipa nationala a Romaniei debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Din pacate pentru 'tricolorii' lui Mirel Radoi, specialistii nu le dau mari sanse de a ajunge in Qatar. Un cunoscut analist olandez a facut previziuni dure pentru Romania.

Analiza lui Ed Jagers este pesimista in ceea ce priveste echipa nationala a lui Radoi, care are doar 7,26% sanse de a se califica direct la turneul final din 2022, adica de a termina preliminariile pe locul 1.

Dupa ce a facut 10.000 de simulari pe baza unor probabilitati, olandezul a ajuns la concluzia ca 'tricolorii' au cea mai buna sansa de a termina faza preliminara pe locul 2 (36,45%), pozitie care le-ar asigura calificarea la baraj.

Ed Jagers considera, insa, ca Romania nu va prinde nici in acest caz un loc la turneul final din Qatar, echipa lui Radoi avand 6,43% sanse de a castiga barajul, potrivit previziunilor olandezului.

Principala favorita la calificarea directa la Mondial din grupa Romaniei este Germania, care are peste 85% sanse de a termina preliminariile pe locul 1.

La editia din 2018 a Campionatului Mondial, Ed Jagers a prezis cu succes majoritatea echipelor care s-au calificat de pe prima pozitie a grupelor preliminare la turneul final. Romania a avut atunci circa 21% sanse de a se califica, insa 'tricolorii' au terminat preliminariile pe locul 4.

In aceasta campanie de calificare la Mondialul din 2022, echipa nationala a lui Radoi debuteaza pe 25 martie, in compania Macedoniei de Nord. Tot la finalul lunii martie, 'tricolorii' vor mai infrunta Germania pe teren propriu si Armenia in deplasare.

Toate meciurile Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.