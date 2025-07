[🆕 July 2025 FIFA Rankings]



📉 Biggest drops among 🌍 UEFA teams:



🔻 -6 🇸🇰 Slovakia (#52)

🔻 -6 🇪🇪 Estonia (#127)

🔻 -4 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland (#48)

🔻 -4 🇷🇴 Romania (#49)

🔻 -4 🇲🇪 Montenegro (#77)

🔻 -3 🇵🇱 Poland (#37)

🔻 -3 🇦🇿 Azerbaijan (#122)



