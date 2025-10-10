Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre posibilitatea de a părăsi naționala, chiar și fără a fi întrebat. A pomenit despre precedentul său mandat de la cârma tricolorilor, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986).

Mihai Stoichiță: "Cum să renunțăm la Lucescu? Discuția despre demisie nu își are rostul"

În plus, Lucescu a dezvăluit că a vrut să demisioneze în septembrie, după 2-2 cu Cipru, în preliminariile CM 2026.

La o zi după meci, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a susținut că Federația nu este de acord cu o plecare a lui Mircea Lucescu.

"De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum.

Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie", a spus Mihai Stoichiță, la GSP Live.

Mircea Lucescu: "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul. O să vedem"

"Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta... azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.



Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România - Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul", a spus Lucescu.



Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: "Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!"

VIDEO Mircea Lucescu l-a felicitat pe Lilian Popescu după România - Moldova 2-1

