Pițurcă prevede o mare problemă pentru Hagi la națională: „Fără îndoială! Pentru că așa sunt românii“

Atunci, Hagi a ratat calificarea la CM 2002. Iar acest rateu avea să fie primul dintr-o serie de șapte Mondiale de la care România a lipsit la rând. Acum, Hagi va avea misiunea de a ridica o națională decăzută, după ratarea Mondialului din 2026 (11 iunie – 19 iulie). Și primele sale meciuri vor fi amicalele cu Georgia în deplasare (2 iunie) și cu Țara Galilor pe Stadionul Steaua (6 iunie).

Se apropie primele meciuri pentru selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani), la 25 de ani după mandatul său numărul 1 pe banca naționalei.

Pițurcă e convins că Ianis va deveni o problemă pentru Hagi

Prezent pe arena din Ghencea, cu ocazia implinirii a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, Victor Pițurcă (69 de ani) a fost întrebat și despre iminentul debut al lui Hagi, în acest al doilea mandat al său, ca selecționer.

După ce și-a manifestat susținerea pentru Hagi, Pițurcă a atins și un subiect delicat.

„Hagi era cea mai bună soluție. E respectat de toți jucătorii naționalei. Îi doresc din tot sufletul să reușească. A lucrat cu majoritatea acestor jucători. Iar când vii la națională, trebuie să știi pe cine te bazezi, ce vrei de la echipă. Ianis? Sigur va fi o problemă! Noi știm cum sunt românii. Tot timpul tatăl va fi de vină, dacă jucătorul are un meci mai slab. Tot timpul va fi o problemă. Așa aveam și eu probleme cu băiatul meu. Inclusiv în familie, când nu-l băgam (n.r. – râde). Gică trebuie să fie foarte atent la treaba asta, dar eu cred că va aduce jucătorii cei mai buni la națională“, a spus Pițurcă, la microfonul Digi Sport.