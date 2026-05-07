Pițurcă prevede o mare problemă pentru Hagi la națională: „Fără îndoială! Pentru că așa sunt românii“

Omul care a condus echipa națională în trei mandate a atins un subiect delicat.

Se apropie primele meciuri pentru selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani), la 25 de ani după mandatul său numărul 1 pe banca naționalei. 

Atunci, Hagi a ratat calificarea la CM 2002. Iar acest rateu avea să fie primul dintr-o serie de șapte Mondiale de la care România a lipsit la rând. Acum, Hagi va avea misiunea de a ridica o națională decăzută, după ratarea Mondialului din 2026 (11 iunie – 19 iulie). Și primele sale meciuri vor fi amicalele cu Georgia în deplasare (2 iunie) și cu Țara Galilor pe Stadionul Steaua (6 iunie).

Pițurcă e convins că Ianis va deveni o problemă pentru Hagi

Prezent pe arena din Ghencea, cu ocazia implinirii a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, Victor Pițurcă (69 de ani) a fost întrebat și despre iminentul debut al lui Hagi, în acest al doilea mandat al său, ca selecționer. 

După ce și-a manifestat susținerea pentru Hagi, Pițurcă a atins și un subiect delicat.

Hagi era cea mai bună soluție. E respectat de toți jucătorii naționalei. Îi doresc din tot sufletul să reușească. A lucrat cu majoritatea acestor jucători. Iar când vii la națională, trebuie să știi pe cine te bazezi, ce vrei de la echipă. Ianis? Sigur va fi o problemă! Noi știm cum sunt românii. Tot timpul tatăl va fi de vină, dacă jucătorul are un meci mai slab. Tot timpul va fi o problemă. Așa aveam și eu probleme cu băiatul meu. Inclusiv în familie, când nu-l băgam (n.r. – râde). Gică trebuie să fie foarte atent la treaba asta, dar eu cred că va aduce jucătorii cei mai buni la națională“, a spus Pițurcă, la microfonul Digi Sport.

