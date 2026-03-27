Echipa națională a României a pierdut joi seară la Istanbul semifinala play-off-ului, ratând astfel prezența la turneul final din această vară. Următorul test pentru tricolori va fi un meci amical împotriva Slovaciei.

Jucătorii care au lăsat o impresie bună la Istanbul

În ciuda rezultatului negativ, Mihai Stoica a identificat mai mulți fotbaliști care au arătat o evoluție solidă sau care au o marjă importantă de progres. Oficialul FCSB i-a remarcat pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu și Vlad Dragomir.

„(n.r. - Câţi au marjă de progres în continuare? Care dintre ei mai pot creşte din acest moment?) Drăguşin, dacă îşi găseşte o echipă unde să joace constant. Raţiu poate să crească, dar el trebuie să înţeleagă că, dacă e fundaş, e fundaş. (n.r. - Cum a înţeles Bancu?) Da, cred că a fost cel mai bun jucător al nostru cu Turcia. A avut un adversar dificil şi chiar a jucat foarte, foarte bine. Nu i-a dat nicio şansă lui Baris Alper Yilmaz.

Mie Dragomir îmi place, nu ştiu dacă asta e poziţia lui, cred că poate juca oriunde la mijloc (n.r. - Deci are marjă de creştere în continuare?). Da, pentru că are şi motivaţie, pentru că n-a fost un jucător important al echipei naţionale. El a fost atunci cu Mirel la U21, dar erau alţii atunci”, a spus MM Stoica la Prima Sport 1.