Înaintea partidei de pe Arena Națională, Basarab Panduru a realizat o scurtă analiză a adversarei României. Fostul internațional spune că "nu știu de unde să ia" naționala Bosniei, care a avut rezultate modeste în ultimii ani, în ciuda unui lot destul de valoros.

Panduru, înainte de România - Bosnia: "O echipă ciudată din toate punctele de vedere! Nu știu de unde să o iau"



"Suntem în fața unui meci dificil cu o echipă care, la fel ca noi, trage să meargă la Mondial. Noi avem și barajul asigurat din Liga Națiunilor, dar obiectivul e probabil să încercăm să terminăm pe primul loc și să mergem direct la Cupa Mondială.



Meciul din această seară e foarte important. Întâlnim o echipă pe care nu știu deloc de unde să o iau. Absolut deloc! Mi se pare o echipă ciudată din toate punctele de vedere. Dacă ne uităm la rezultate, vedem diferențe din cale afară de mari între noi și ei. Dacă ne uităm unde au fost ei, cu cine au jucat și unde am fost noi, cu cine am jucat, diferențele nu mai sunt atât de mari. Dacă mă uit, din 2018 încoace, Bosnia are 30 de meciuri în deplasare. De atunci, au 3 victorii: două cu Liechtenstein, una cu Kazahstan. Mi se pare incredibil de puțin!



Ok, între meciurile alea sunt și meciuri mari, dar eu vorbesc de victorii. Au 3 victorii în 30 de meciuri din 2018 încoace.



Pe de altă parte, dacă mă uit la atacanții lor, care au și dat ultimele goluri, mi-e puțin teamă. Sunt buni amândoi. Și Dzeko e bun, chiar dacă are 39 de ani, și Demirovic pentru că marchează goluri și e cel mai valoros jucător din lot.



Dacă mă uit la momentul nostru, la jucătorii noștri, iar mi-e puțin teamă", a spus Panduru, la Prima Sport.

România - Bosnia. Echipele de start