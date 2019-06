Dennis Man putea deschide scorul in minutul 14 al meciului de la Cesena!

Atac superb al Romaniei dupa un sfert de ora de joc! Puscas a fost blocat in careu, mingea a ajuns la Ianis, care a lasat perfect in dreapta pentru Man. Din pozitie excelenta, stelistul a trimis in Henderson!

A fost a treia sansa majora de gol a Romaniei dupa cele ale lui Ivan din startul partidei.