Ivan a fost omul inceputului de meci cu Anglia!

Atacantul a ratat doua ocazii uriase in decurs de numai cateva zeci de secunde. Mai intai, Ivan a tras in portar din careu, lateral dreapta. Apoi, scapat singur in cativa metri, n-a reusit reluarea pe care si-a dorit-o si a reusit doar sa stearga bara!

FULLSCREEN Galerie Foto

/