"Nu s-a spus acest lucru cu voce tare, ăsta ar fi obiectivul". Planuri îndrăznețe pentru România la EURO 2024

Tricolorii s-au impus prin golul marcat de Denis Alibec (minutul 50) şi au terminat grupa neînvinşi, urmând să se afle în urna a doua valorică la tragerea la sorţi din 2 decembrie pentru stabilirea grupelor turneului final din Germania.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Obiectiv măreț pentru România la EURO 2024

Răzvan Marin a vorbit despre victoria cu Elveția, dar și despre importanța calificării la turneul final din Germania, competiție la care tricolorii și-au stabilit un obiectiv îndrăzneț.

"Ne doream să fim pe primul loc. Am reuşit asta, ne bucurăm că am reuşit să bucurăm o ţară întreagă. Suporterii au plecat fericiţi de la stadion şi ne bucură acest lucru. Am spus de la început că ne vom bate pentru primul loc. Am avut încredere în grup şi cu puţină şansă am reuşit să terminăm grupa pe primul loc.

Cred că grupul şi atmosfera de la echipa naţională au făcut să terminăm grupa pe prima poziţie. De departe este cel mai frumos moment al carierei mele. Mă bucur că fac parte din această generaţie care a reuşit să o scoată la capăt 'cu chiu cu vai' aşa cum se spunea la început, dar am reuşit să facem asta. Am demonstrat pe teren că meritam să terminăm pe primul loc în grupă.

Am ridicat ştacheta în acest moment şi mergem în Germania să facem o treabă foarte bună. Cred că mai trebuie să conştientizăm puţin că ne-am calificat, dar gândurile noastre după meciul cu Israelul au fost acelea de a ieşi din grupe la EURO, ăsta ar fi obiectivul. Chiar dacă nu s-a spus acest lucru cu voce tare, fiecare dintre noi se gândea la lucrul acesta. Nu mă interesează adversarii, vom vedea, va fi tragerea la sorţi în câteva zile. Aşteptăm să vedem grupele şi după aceea vom vedea ce va fi la european", a declarat jucătorul la finalul partidei.

Tragerea la sorți pentru EURO 2024 este programată pe 2 decembrie, la Hamburg.

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru locuri 3 se califică în optimi la EURO 2024.

Cum arată urnele pentru EURO 2024

Urna 1: Germania, Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

Urna 2: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria

Urna 3: Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația