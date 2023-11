Florinel Coman, sincer după calificarea la EURO 2024: "Mi se pare cea mai grea echipă, e 'regele' acolo"

Tricolorii s-au impus prin golul marcat de Denis Alibec (minutul 50) şi au terminat grupa neînvinşi, urmând să se afle în urna a doua valorică la tragerea la sorţi din 2 decembrie pentru stabilirea grupelor turneului final din Germania.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Adversarii pe care nu și i-ar dori Florinel Coman la EURO 2024

La finalul partidei de pe Arena Națională, jucătorul de la FCSB a vorbit despre importanța calificării la turneul final, dezvăluind și care ar fi naționalele pe care și-ar dori ca România să le evite.

"Ştiam că sunt două meciuri cruciale şi ne-am dedicat sută la sută. Ne bucurăm că a venit atâta lume la stadion şi i-am făcut fericiţi. Când am văzut grupa mi s-a părut că e accesibilă, voiam să ne calificăm. Cu siguranţă această calificare trebuie pusă în ramă, nu am pierdut niciun meci, e un grup excepţional, e un grup fantastic. De un an de zile sunt foarte încrezător în mine şi pe zi ce trece muncesc mai mult şi asta se vede.

Normal că sunt pregătit să mergem la EURO, suntem pregătiţi toţi. Acum trebuie să muncim din ce în ce mai mult, pentru că trebuie să ajungem pregătiţi. Nu pot să spun acum pe cine mi-aş dori ca adversari, de noi depinde până la urmă, nu doar de adversar.

Şi depinde şi de ziua pe care o prinzi. Franţa mi se pare cea mai grea echipă. Nu mi-aș dori Portugalia. Am văzut că a marcat 34 de goluri în preliminarii, cu 'regele' Cristiano Ronaldo. Nu știu pe cine mi-aș dori. Ne vom pregăti foarte bine pentru că de acum începe greul. Ne-am atins obiectivul, trebuie să ţinem steagul sus, pentru că noi am adus lumea la stadion prin această campanie fără eşec, şi lumea va dori din ce în ce mai mult, şi trebuie să-i bucurăm pe oameni", a declarat Florinel Coman la finalul partidei.

Tragerea la sorți pentru EURO 2024 este programată pe 2 decembrie, la Hamburg.

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru locuri 3 se califică în optimi la EURO 2024.

Cum arată urnele pentru EURO 2024

Urna 1: Germania, Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

Urna 2: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria

Urna 3: Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația