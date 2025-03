Cea mai controversată fază a meciului s-a petrecut în minutul 53, când tricolorii au reclamat un henț în careu al lui Benjamin Tahirovic, dar arbitrul Danny Makkelie a decis, după ce a mers la monitorul VAR, ca jocul să se reia fără lovitură de la 11 metri.

Scenariul la care Marius Avram nici nu vrea să se gândească în legătură cu penalty-ul neacordat din România - Bosnia

Fostul arbitru FIFA Marius Avram susține că arbitrul asistent a văzut foarte bine hențul comis de Tahirovic, însă acesta nu a reușit să îl convingă pe centralul Danny Makkelie că este penalty, motiv pentru care batavul a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR. Avram nu își explică de ce nu a dictat lovitură de la 11 metri nici după ce a revăzut hențul lui Tahirovic.

De altfel, una dintre ipotezele posibile, dar pe care Marius Avram nici măcar nu vrea să le ia în considerare este că Danny Makkelie a fost chemat la monitorul VAR pentru că a fost informat în cască de faptul că faza s-a petrecut în interiorul careului, dar cei aflați în camera VAR nu erau convinși că Tahirovic a atins mingea cu mâna.

”O dau ca exemplu pentru a vedea ce înseamnă o înțelegere greșită. Arbitrul asistent ridică fanionul și îl flutură acordând acest henț fără niciun fel de probleme. Am urmărit meciul și am zis ’Bine că s-a băgat colegul lui de brigadă, că el poate nu avea cum să vadă că se afla departe’. L-a ajutat și i-a comunicat acest henț.

Am fost total surprins că l-a scos în afara suprafeței de pedeapsă, pentru că erau vreo doi-trei metri în interior, nici măcar nu era foarte aproape de linia perpendiculară pe linia porții, dar se poate întâmpla. După care l-a chemat arbitrul VAR și a luat decizia total opusă față de ce se aștepta lumea fotbalului. Am citit că inclusiv presa din Bosnia a spus: ’Cât noroc am avut, că ăla era cam penalty’. Nu am auzit păreri care să spună că acesta nu este o lovitură de la 11 metri, nu este un henț sancționabil.

Brațul este într-o poziție nenaturală aș spune eu, se și duce către minge, este depărtat de corp. Mai mult decât atât. Pe lângă legile jocului, vin și niște instrucțiuni pe care le dă UEFA, are un impact direct asupra adversarului faptul că nu mai ajunge mingea la el. Duce un pic brațul către minge, îl ține tare, nu poți să zici că i-a venit peste mână, l-a surprins. Nu, el are clar mingea sub control vizual tot timpul. Toate aceste criterii ne duc către concluzia clară că ar fi trebuit să acorde lovitură de la 11 metri.

În mod normal, dacă cei din VAR considerau că e o decizie henț și arbitrul a scos-o în afara suprafeței de pedeapsă, i-ar fi spus doar că trebuie să dea penalty. Nu pot să îmi imaginez un arbitru VAR, internațional sau nu, de orice fel, care vede faza asta și consideră că arbitrul a greșit în mod clar și evident. Nu pot să îmi imaginez (n.r. că Makkelie a fost chemat la VAR pentru că faza s-a petrecut în careu, dar arbitrii VAR nu erau convinși de hențul lui Tahirovic). Din mintea mea, eu exclud varianta că l-au chemat pentru a-i spune că nu e henț.

Există ipoteza ca el, Makkelie, să fi fost cel care a cerut să vadă această fază, deoarece este evident că asistentul i-a dat-o, el s-a dus, a discutat cu asistentul, apoi a revenit și a făcut semn, henț. După mimica feței lui, mi-am dat seama că el nu era convins de decizia corectă. Arbitrul are dreptul să ceară. Probabil a primit mesaj în cască: ’Vezi că e în interior și ar trebui să dai penalty’. Eu presupun că el a cerut să vadă această fază. A văzut-o și, din orgoliu, nu știu care ar putea fi explicație, a hotărât el că nu este penalty, spre surprinderea tuturor”, a spus Marius Avram.