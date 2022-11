Nicolae Dică vede partea bună după eșecul României cu Slovenia: "E punctul meu de vedere, voi spuneți ce vreți"

Fără șut pe spațiul porții în prima repriză, România a fost condusă la pauză, 0-2, însă tricolorii au arătat mult mai bine în partea secundă, mai mulți specialiști considerând că intrarea lui Olimpiu Moruțan a avut un rol foarte important. Golul elevilor lui Edi Iordănescu a fost marcat de Denis Drăguș, în minutul 64.

Nicolae Dică vede partea bună după eșecul României cu Sloveniei

Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB și ex-secund la naționala României în mandatul lui Mirel Rădoi, a recunoscut că tricolorii au avut o primă repriză foarte slabă, însă a explicat de ce crede că a doua parte a jocului este dătătoare de speranță.

În schimb, Dică spune că nu înțelege de ce echipa României începe să joace conform așteptărilor abia când este condusă, nu și la începutul partidei.

"Prima repriză a fost foarte slabă. Adversarul ne-a pus probleme, n-au reșit să ieșim din cel pressing cu doi atacanți, n-am reușit să avem posesie. Defensiv am avut probleme, au avut și alte ocazii de a marca. În afară de ce le-a spus Edi la pauză, a făcut și un lucru bun și s-a văzut. A venit cu un mijlocaș central între fundașii centrali și am făcut superioritate 3 contra 2 pentru a ieși din acel pressing. Am reușit să le punem probleme, să dăm gol, cu o execuție foarte frumoasă a lui Drăguș.

A doua repriză ne dă speranță. E punctul meu de vedere, acom voi spuneți ce vreți. Vreau să spun și de jucători. Am avut mulți tineri, o medie de vârstă de vreo 23-24 de ani. În a doua repriză, la fel, jucători tineri introduși. Asta ar trebui să ne bucure puțin. Trebuie să fie chemați în continuare dacă au evoluții bune la cluburi. Rău e că începem să jucăm de la 2-0 pentru adversar. De ce nu jucăm de la 0-0?", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Următorul meci al României este programat duminică, de la ora 20:30, contra Moldovei, la Chișinău, ÎN DIRECT pe Pro Arena și VOYO.