Duminică după-amiază, la Serravalle, pe ”San Marino Stadium”, Cipru a punctat de patru ori pe tabela de marcaj și a înregistrat toate cele trei puncte în urma confruntării cu reprezentativa condusă de Roberto Cevoli.



Ne-a întrecut și Cipru! Pe ce loc se află naționala României în preliminariile CM 2026



Așadar, Cipru a devansat selecționata lui Mircea Lucescu în Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Cel puțin temporar, având în vedere că tricolorii au acum două meciuri în minus față de ciprioți.



România se situează pe poziția a patra cu șapte puncte înainte de meciul cu Austria de duminică seară de la ora 21:45, care va avea loc pe Arena Națională în Capitală și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



1. *Austria - 15 puncte

2. **Bosnia - 13 puncte

3. Cipru - 8 puncte

4. *România - 7 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*România și Austria au câte cinci meciuri disputate în preliminarii.

**Bosnia are șase meciuri disputate până acum.

Cipru și San Marino au câte șapte meciuri.

Câte bilete s-au vândut la România - Austria



Cu câteva ore înainte de România - Austria, au fost date aproximativ 37.000 de bilete. Organizatorii așteaptă până la ora disputării partidei să se mai vândă încă 3.000 de tichete.

