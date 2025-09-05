Peste 30.000 de suporteri sunt așteptați la România - Canada. Anunțul făcut de FRF

Peste 30.000 de suporteri sunt așteptați la Rom&acirc;nia - Canada. Anunțul făcut de FRF Nationala
Suporterii „tricolorilor” demonstrează din nou atașamentul față de echipa națională și pregătesc o atmosferă de meci mare pentru amicalul cu Canada, programat în această seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

FRFnationala romaniei
Federația Română de Fotbal a transmis în dimineața partidei că interesul fanilor a fost unul uriaș.

Astfel, aproape 30.000 de bilete fuseseră deja procesate, semn că echipa pregătită de Mircea Lucescu se va bucura de o susținere consistentă în testul de lux împotriva uneia dintre gazdele următorului Campionat Mondial.

"Casele de bilete de la Arena Națională sunt deschise azi, în ziua meciului, de la ora 12:00 până la 21:30. Aproape 30.000 de bilete au fost procesate până acum", au scris oficialii FRF pe rețelele de socializare.

Un test de gală înainte de preliminarii

Partida din această seară este mai mult decât un simplu amical. Este primul meci al României din această toamnă și reprezintă o repetiție importantă înaintea duelului crucial din Cipru, de marți, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Adversarul este unul de calibru. Canada a venit la București cu vedete precum Jonathan David (Juventus), Stephen Eustáquio (FC Porto) sau Tajon Buchanan (Villarreal), într-o confruntare care se anunță a fi un test veritabil pentru jucătorii lui Mircea Lucescu. Acesta va fi, de altfel, primul meci din istorie între cele două selecționate.

Echipele probabile pentru România - Canada:

România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Șut, Marius Marin – Man, Stanciu, Mitriță – Munteanu

Canada: Crépeau – Laryea, de Fougerolles, Cornelius, Bassong – Buchanan, Eustáquio, Choinière, Shaffelburg – David, Larin.

