Peste 30.000 de suporteri sunt așteptați la România - Canada. Anunțul făcut de FRF

Federația Română de Fotbal a transmis în dimineața partidei că interesul fanilor a fost unul uriaș.



Astfel, aproape 30.000 de bilete fuseseră deja procesate, semn că echipa pregătită de Mircea Lucescu se va bucura de o susținere consistentă în testul de lux împotriva uneia dintre gazdele următorului Campionat Mondial.



"Casele de bilete de la Arena Națională sunt deschise azi, în ziua meciului, de la ora 12:00 până la 21:30. Aproape 30.000 de bilete au fost procesate până acum", au scris oficialii FRF pe rețelele de socializare.

