In sfarsit! Neymar rupe tacerea in privinta viitorului sau la PSG! Ce anunt a facut

"Neymar s-a lovit de zid!", titreaza azi Marca.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Neymar are sanse mici sa plece de la PSG, anunta Marca. Seicul din Qatar nu accepta sub nicio forma o despartire de brazilian, la doar un an dupa ce a zguduit lumea fotbalului cu transferul de 222 de milioane de euro. Nici Veratti, Cavani sau Di Maria nu au primit acceptul de transfer din partea omului de 37 de ani care dicteaza tot in Qatar - Tamim bin Khalifa Al-Thani.

Acesta traieste pe un yacht de 200 de milioane de euro impreuna cu cele 3 sotii ale sale si peste 60 de angajati.

De cand a preluat fraiele tarii, seicul a muncit mult la diplomatie si la imaginea tarii in plan international.

Pasionat de sport si de fotbal mai ales, Tamim bin Khalifa Al-Thani a adus Cupa Mondiala in Qatar 2022 si a cumparat clubul PSG.

El nu are de gand sa renunte la Neymar sub nicio forma si nu exita bani suficienti care sa-l convinga. El conduce un imperiu de 20 de miliarde de euro!

In aceste conditii, Neymar pare ca s-a resemnat cu gandul ca e "prizonier" la Paris.

El a prezentat deja tricoul pentru sezonul urmator, in care va juca.

"Sunt mandru sa port noul tricou si sa va aduc bucurii in continuare", a scris brazilianul pe Twitter.