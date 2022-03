MM Stoica este convins că Tavi Popescu nu va lipsi de la națională: „Nu-l văd pe Edi să se autosaboteze!”

Managerul general al FCSB este de părere că Edi Iordănescu este conștient de valoarea lui Tavi Popescu și că nu ezita să-l includă în lot la viitoarele acțiuni ale naționalei.

„Vă spun un singur lucru. Am lucrat cu Edi trei luni, îl cunosc de mulţi ani. Dacă Edi e convins că Octavian Popescu e jucătorul pentru el, care-l poate ajuta, îl ia, indiferent de ce declaraţii face Gigi. Nu-l văd pe Edi să se autosaboteze. Nu cred că se pune problema din cauza unei declaraţii… Nu cred că şi-ar permite să lase un jucător de nivelul la care e Octavian acum.

Să discutăm despre Coman la 18-19 ani. Nu are legătură. Păi, discutam despre Coman atunci la naţională? Nu erau cifre rele, dar Octavian, cu un an mai mic, a marcat şase goluri în campionatul nostru. Coman jucase la juniori numărul 9. Nu prea are importanţă. Coman e doar atacant lateral stânga şi am terminat discuţia. Atât. Octavian poate juca pe mai multe poziţii”, a spus Mihai Stoica la TelekomSport.

Stranierii convocați de Edi Iordănescu la națională

România va disputa două partide amicale în luna martie, ambele transmise live de PRO TV

ROMÂNIA – Grecia, vineri, 25 martie, ora 20:15, stadion Steaua

Israel – ROMÂNIA, marți, 29 martie, ora 20:45, stadion Netanya

Pentru cele două partide, selecționerul Edward Iordănescu a trimis 24 de convocări preliminare pentru fotbaliști de la cuburi din afara României.

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristi Ganea (Aris Salonic |Grecia, 8/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vasile Mogoș (Crotone | Italia, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Alexandru Băluță (Pușkaș Akademia | Ungaria, 8/1), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 30/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 0/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Olimpiu Moruțan (Galatasaray | Turcia, 3/0), Dorin Rotariu (Atromitos | Grecia, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).

Jucătorii Ianis Hagi și Andrei Rațiu sunt indisponibili pentru această acțiune din cauza unor accidentări.